Yelkenliler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı yıl dönümü için yarıştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle yelken yarışı yapıldı. 25 teknede 140 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı yılı kapsamında, Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) ve çeşitli kurumların desteğiyle Güney Ege Sahil Güvenlik 40'ıncı Yıl Yelken Yarışları Kupası etkinliği yapıldı. Bodrum açıklarındaki yarışa 25 teknede 140 sporcu katıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın düdük çalarak start verdiği yarışları, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, Sahil Güvenlik botundan yarışları yakından takip etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye giren sporcular için marinada ödül töreni düzenleneceği bildirildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önemine ve yaptığı çalışmalara değinen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40'ıncı yıl dönümü. Komutanlarımız ve askerlerimiz sahillerimizdeki huzuru sağlamak için canla başla çalışıyor. 40'ıncı yıl dönümü anma adına yelken yarışımız var. Dikkat çekmeye çalışıyoruz, sesimizi duyurmaya ve bu güzel kurumumuz yapmış oldukları çalışmaları halkımıza tanıtma adına böyle bir etkinlik düzenledik. 25 teknemiz var 140 sporcu yarışıyor. Burada sayıların bir önemi yok, önemli olan göçmen kaçağından tutun da sahillerdeki bütün can ve mal güvenliğinden sorumlu olan birimimiz su üstünde kalarak bunu sağlamaya çalışıyorlar" dedi.