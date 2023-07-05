YELKENCİLER KANDEMİR VE GÜVEN, 4 DENİZİ 11 GÜNDE GEÇEREK TÜRKİYE REKORU KIRDI

YELKENLİ ile hiç durmadan ve dışarıdan yardım almadan 4 denizi 11 günde geçmeyi başaran Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven ikilisi, 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye derece ile yeni Türkiye rekorunu kırdı.

YELKENLİ ile hiç durmadan ve dışarıdan yardım almadan 4 denizi 11 günde geçmeyi başaran Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven ikilisi, 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye derece ile yeni Türkiye rekorunu kırdı. İkili 1500 deniz milinden oluşan yolculukları Artvin'ın Hopa ilçesinden başlayıp Hatay'ın İskenderun ilçesinde son buldu.

Yelkenciler Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven ikilisi Türkiye turu rekorunu kırmak için 23 Haziran'da Artvin Hopa'dan 12 metrelik VMG yelken ile yola çıktı. Kandemir ile Güven, Türk askerinin Hatay'a giriş yaptığı gün olan 5 Temmuz'da 4 denizi aşıp, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Balıkçı Barınağı'na ulaştı. Turlarını 11 gün 13 saat 58 dakika 4 saniye derece ile tamamlayan Kandemir ile Güven yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İkili rekorun ardından İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından ağırlandı. Kaymakam Demiryürek ile Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Onur Emir, İlçe Spor Müdürü Ferid Ali Gündel ile İskenderun Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya, rekortmen yelkencilere plaket verdi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, 5 Temmuz'un İskenderun için önemli bir gün olduğunu, zaferin yıl dönümünde rekortmen yelkencilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Kaymakam Demiryürek, Yelken sporu aynı zamanda bir yaşam biçimi. Bu sporun kendilerine sağladığı imkanlarla daha da başarıya geliştirebileceğini inancım sonsuz. İskenderun Yelken Kulübü'nde genç sporcularımızda bir araya getirmeyi ayrı bir önemsedik dedi.

NASIL BAŞARDIKLARINI ANLATTILAR

Rekor denemesine pandemide karar verdiklerini ve yaklaşık bir yıl boyunca antrenmanlar yaparak hazırlandıklarını anlatan Kandemir ve Güven, uykusuz günler geçirdiklerini anlattı. Samsun açıklarında balon yelkenlinin rüzgar nedeniyle dolanması ve İstanbul Boğazı'na girerken hiç rüzgar olmaması sebebiyle anlık olarak karaya sürüklenme tehlikeleri yaşadıklarını belirten sporcular yeni rekor ve yolculukları hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu.

'AYLARDIR SABAH AKŞAM ANTRENMAN YAPTIK'

Marmaris'te yelken imalat atölyesi bulunan ve Türkiye çapında dereceler elde edip milli takımda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalayan 35 yaşındaki Doğukan Kandemir, 8 yaşında İzmir Foça'da optimist sınıfında yelken sporuna başladığını ve 19 yaşında da yat sınıfında yarışmaya başlayıp yetişkin yelken eğitmeni olduğunu anlattı. Kandemir, Proje ismimizi 4 Deniz 1 Rekor olarak koyduk. İşte o gün bu gündür Ekim sonundan beri her ayın en az birkaç gününü sabah akşam denizde antrenman yaparak geçirdik? dedi.

LİSANSLI OTOMOBİL SPORCULUĞUNDAN DENİZLERE

İzmir'de özel bir klinikte uzman psikolog olarak çalışan ve öncesinde lisanslı otomobil sporcusu olan Candan Erker Güven ise Deniz benim için her zaman bir tutku oldu. Yelken sporuna 2,5 sene önce koy içi yarışlarla başladım. Öncesinde otomobil sporları ile lisanslı sporcu olarak ilgilenmiştim. Ancak itiraf etmeliyim ki yelken ile yarışmak çok daha keyifliymiş. Çocukluk hayalim gerçek oldu. diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI GÖRMEMLE BAŞLADI'

Rekor denemesine karar verme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Güven, şunları söyledi Aslında her şey pandeminin etkilerinin sürdüğü sıkıcı bir kıştan çıktığımız 2022 baharında Tolga Pamir'in Sevda Ersezer ile duo sınıfında Türkiye Turu rekor denemesine çıkacağını duyurduğu sosyal medya paylaşımını görmemle başladı. Evden çevrimiçi çalıştığım ve günün son psikoterapi seansına başlamamdan hemen önce telefonu elime alıp biraz mola vermek için sosyal medyada gezinirken bu projeyi gördüğümde nabzımın hızlandığını ve inanılmaz derecede özendiğimi itiraf etmeliyim. Önce Gökova kardeşlerin sonrasında Tolga Pamir ve Sevda Ersezer'in rekor denemesi süreçlerini sosyal medyadan sıkı şekilde takip ederken bu hayalimi nasıl gerçekleştirebileceğimi düşünüyordum. Ama açık deniz tecrübemin az olması hemen akabinde başka soruları zihnime getiriyordu. Böyle bir rekor denemesine birlikte çıkacağım partnerimin oldukça deneyimli olması ve benim rekora hazırlanmam için ciddi anlamda antrenman yapmamız gerekecekti. Derken, 26-27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Çeşme'de düzenlenen yelken yarışlarında yelken yapmaya başladığım tekne Zamazingo'da Doğukan ile birlikte yarıştığımız bir günün sonunda rekor denemesini konuşurken kendimizi bulduk. Olur mu, nasıl olur ki acaba derken kendimizi 9 aylık bir hazırlık sürecinin içinde bulduk. İlk buluşmamızda görev dağılımı yaptık.

'KEYİFLİ AMA YORUCUYDU'

Keyifli ama yorucu bir deneyim yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Güven, Çoğu şey planladığımız gibi gitti. Vaktimizin çoğu rota takibi, rüzgar tahmini ve tekneyi en hızlı şekilde kullanmak için doğru yekken ayarlarını yapmak ile geçti. Arada bir yemek ve kişisel bakımımıza zaman ayırdığımız ufak vakitlerimiz de oldu. Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz olarak 4 farklı parkura bölmek gerekirse bize en çok zorlayan Akdeniz oldu. Çünkü hem fiziksel ve metal en düşük olduğumuz zamanda hava şartları genellikle hafif ve dalganın da farklı olmasından tekneyi kontrol etmeyi çok zorlaştırdı. Zayıf anımızda en zor şartların gelmesi süreyi uzattı. Bu şartlar olmazsa ya da yerleri değişik olsa iyi de daha kısa sürede tamamlayabilirdik parkuru. (DHA)

REKORLAR EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye turu rekorunu Mayıs 2022'de denize açılan Atilla ve Tolga Gökova kardeşler 13 gün 15 saat ve 2 dakikada tamamlayarak rekora imza attı. Daha sonra bu rekoru Haziran 2022'de yola çıkan Tolga Pamir ve Sevda Ersezer ikilisi 11 gün 20 saat 23 dakikada tamamlayarak geliştirdi. 1500 deniz mili mesafeyi kapsayan rekorun son sahibi ise Doğukan Kandemir ve Candan Erker Güven ikilisi oldu. (DHA)