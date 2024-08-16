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Yelken Kanat Sporu Eğitimi Sırasında Ölüm: Helikopter Pilotuna Hapis Cezası İstemi

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Ankara'da geçen yıl endüstriyel tasarımcı Onur Kılıçlı'nın 'yelken kanat sporu' eğitimi sırasında düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eğitimi veren helikopter pilotu hakkında dava açıldı.

ANKARA'da geçen yıl endüstriyel tasarımcı Onur Kılıçlı'nın (35), 'yelken kanat sporu' eğitimi sırasında düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Eğitimi veren helikopter pilotu Yüzbaşı A.Y.M. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Eylül'de Gölbaşı ilçesinde Yavrucuk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babası olan Onur Kılıçlı, hayali olan 'yelken kanat' ile uçabilmek için ders almaya karar verdi. Kılıçlı, sosyal medyadan ulaştığı Kara Havacılık Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı A.Y.M. ile anlaştı. İlk eğitimini 10 Eylül'de alan Kılıçlı, ikinci derste yelken kanat ile uçarken yere çakılarak hayatını kaybetti. Kılıçlı'nın ölümüyle ilgili Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüzbaşı A.Y.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HELİKOPTER PİLOTU TALİ KUSURLU

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından, iddianame hazırlandı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, helikopter pilotu Yüzbaşı A.Y.M.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi ve hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Onur Kılıçlı'nın eşi Margarita Kılıçlı'nın da ifadesine yer verildi. Margarita Kılıçlı, eşi Onur Kılıçlı'nın 15 saatlik yelken kanat sporu eğitimi için A.Y.M. ile 25 bin liraya anlaştığını, olay günü önce yelken kanat motorunun bozuk olduğunu haber verdiklerini, ardından eşini telefonla derse çağırdıklarını söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

'YÜKSELMEK İSTEDİĞİ İÇİN DENGESİ BOZULDU'

A.Y.M. ise savcılıktaki ifadesinde, hava sporlarıyla ilgilendiğini, hobi olarak aktif bir şekilde yelken kanat sporu yaptığını, uçuş yapmak isteyenleri de sporun gelişmesi için sporun nerede, ne şekilde yapılacağını belirterek yönlendirdiğini söyledi. Sadece yol ve malzemeler için ücret tahsil ettiğini kaydeden A.Y.M., bunun haricinde de ücret almadığını ileri sürdü. A.Y.M. ayrıca, bu uçuşlar için izin almaya gerek olmadığını ve arazide gerekli koşulların sağlanması halinde eğitim almış herkesin uçuş yapabileceğini belirterek, Onur Kılıçlı'nın uçuş anında daha fazla yükselmek istediğini ve bunun üzerine yelken kanatın dengesinin bozulduğunu ifade etti.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Dava dosyasında kaza anına ilişkin görüntüler ve bilirkişi raporu da yer aldı. Raporda, Onur Kılıçlı'nın cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, A.Y.M.'nin uçuş anında telsiz aracılığıyla Onur Kılıçlı ve B.C. ile konuştuğunun net bir şekilde anlaşıldığı belirtildi. A.Y.M.'nin her uçuştan önce sporcuya bağlı halatı kontrol ettiği, sporcuya telsiz vasıtasıyla hazır olup olmadığını sorduğu ve aldığı cevaba göre elinde bulunan kırmızı bayrağı kaldırıp halatın çekilmesi konusunda talimat verdiğinin net bir şekilde görüldüğü ve anlaşıldığı ifade edildi. Kaza anında ise A.Y.M.'nin kanatları açması ve düşüş anında ipi bırakması yönünde Kılıçlı'ya talimat verdiği ifade edildi.

'YELKEN KANAT KURSU' GRUBUNU İNSANLAR DİSİPLİNLİ OLSUN DİYE AÇTIM'

Sanık A.Y.M., Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. A.Y.M., 10 yıldır hobi olarak yelken kanat sporu yaptığını anlatarak, havacılık faaliyetlerini sosyal medyada paylaştığını ve Onur Kılıçlı ile yaptığı paylaşımlar üzerinden temas kurduğunu belirtti. Olay günü de eğitim alan kişilere uçuş öncesinde ve sırasında bilgilendirmede bulunduklarını anlatan sanık A.Y.M., "Olay günü motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğimizde motorda ufak bir arıza vardı. Arızayı gidermek için Onur'u aradım. Onur'a telefonda uçuşun iptal olabileceğini söyledim. Bu esnada motorun arızasını giderdik. Motorun egzozunda benzin birikiyordu. Egzozu ile alakalı bir sorun vardı. Sonrasında Onur'a arızayı giderdiğimizi söyledim. Ben kurs vermiyorum; telefonumdaki 'yelken kanat kursu' grubu, insanlar daha disiplinli olsun diye açılmış bir gruptur. Bu grubun kurucusu da bendim. Yelken kanat, pahalı bir spordur. Bu aktivitelerden ben para kazanmıyorum, para kaybediyorum. Diğer kursiyerlerden, bir kaza olması durumunda beni suçlamayacaklarını, kendi özgür iradeleriyle uçtuklarına dair taahhütname aldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y.M.'nin uçuşa ilişkin sertifikalarının olup olmadığının araştırılması ve Onur Kılıçlı'ya ait telefonda bulunan kazaya ilişkin görüntülerin yeniden bilirkişi tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi için duruşmayı ekim ayına erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Ankara Spor Mahkeme Suç Kaza Hukuk Spor Güncel Haberler

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