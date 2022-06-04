Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı - Nevruz İlimdaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)

YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞBursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi.

YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

M.G.'yi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / Nevruz İlimdaroğlu - Güncel

Eskişehir Gölyazı Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title