Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) - Haberler

YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,