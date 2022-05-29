Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

BURSA'da Erol Tolar (40), aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Mustafa T. ile Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ın kavgasını ayırmaya çalışırken, göğsüne saplanan tornavida ile yaşamını yitirdi. İki kardeşin de yaralandığı olaydan sonra kaçan Mustafa T. polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı. Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Mustafa T. ise polisin çalışması ile 1 saat sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.