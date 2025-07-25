Yeğeniyle İlişkisi Öğrenilince Bıçaklı Saldırı

Yeğeniyle İlişkisi Öğrenilince Bıçaklı Saldırı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenen Serkan D., Rahman G. tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası Rahman G. gözaltına alındı. Şüphelinin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenip evine gelen Serkan D.'yi (44) bıçakla yaralayan Rahman G. (30), gözaltına alındı. Şüphelinin 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5059'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Serkan D., yeğeni Leyla D. ile Rahman G.'nin sevgili olduğunu öğrendi. Serkan D., Rahman G.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahman G., Serkan D.'yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, şüpheli Rahman G.'nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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