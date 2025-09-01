Yeğenini Tabancayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı yeğeni Bilal Y'yi tabancayla öldüren E.Y. tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan E.Y, adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.
Tartıştığı yeğeni Bilal Y'yi (47) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eşrefpaşa Caddesi'nde dün E.Y, tartıştığı yeğeni Bilal Y'ye tabancayla ateş etmişti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli E.Y. polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel