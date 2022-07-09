Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında kayboldu - Haberler

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Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle bayram gezmesinden dönen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Elisa Yakub, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndayken sulama kanalının temizliği için araç giriş-çıkış yolundan kanalın kenarına geldi. Küçük Elisa burada oynarken sulama kanalına düştü.

Elisa'nın kanala düşmesinin ardından önce annesi Fatma, ardından da dedesi Muhammed (65) ve dayısı Mahmud Hanora (27) kanala girdi. Çevredekilerin de yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartıldı. Dede Muhammed ise kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı.

DAYI KAYBOLDU

Bu sırada, yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora, akıntıya kapılarak kayboldu. Mahmud Hanora'nın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Fatma ve kızı Elisa'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında Mahmud Hanora için arama çalışması başlattı.

(Umutcan İşledici/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir Suriye Adana Güncel Haberler

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