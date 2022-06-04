YEE, Arjantin'de Türkçe severleri bir araya getirdi - Haberler

BUENOS Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Gelin tanış olalım" etkinliği kapsamında daha önce çevrim içi Türkçe dersi alan Arjantinlileri bir araya getirdi.

YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat, YEE'nin ilk etkinliğine değinerek, "Faaliyetlerine henüz başlayan kültür merkezimizin, Arjantin ve Türkiye arasında dostluk köprüleri inşa edilmesine ve tanış olmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

YEE'nin Arjantin'deki etkinliklerine dikkati çeken Bayat, "Merkezimizde Türk dili, kültürü ve sanatına dair kurs ve etkinliklerin yanı sıra iki ülke insanını ortak paydada buluşturan ve onları dost kılacak çalışmalara da ev sahipliği yapacak olması sizler gibi bizleri de heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Büyükelçilik Müsteşarı Adil Cüneyt Akbal da burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Türkçe tarihi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, YEE'nin tanımı videosu gösterildi ve davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.

"Sadece dili değil aynı zamanda kültürü ve Türk halkını da öğrenme fırsatı veriyor"

Etkinlik için Buenos Aires'e yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Santa Fe eyaletinden gelen Paulo Schuk, "Yaklaşık 7 saatlik bir yolculukla geldim buraya. Çevrim içi derslerle Türkçe öğrenmeye başladım ve buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Yunus Emre Enstitüsünün açılmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Gabriela Yanina, davet üzerine Santa Fe'den geldiğini aktararak, "Çok mutluyum, bu bir rüya gibi. Türkçe öğrenmek istiyorum. Tanrıya şükür çevrim içi dersler var, bu bizim gibi uzakta yaşayanların Türkçe öğrenmesine fırsat veriyor. Türk dizileri izledikten sonra Türkçe öğrenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Gabriela Montenegro, Türkiye'ye ve Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine ve teşekkür ederek, salgın döneminde yapılan çevrim içi Türkçe derslerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Montenegro, "Yunus Emre Enstitüsünün burada açılması beni çok duygulandırdı. Burada sadece dili değil aynı zamanda kültürü ve Türk halkını da öğrenme fırsatı veriyor. Bu hem benim Türk olan eşimle irtibatımı hem de kariyerime yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Zulema Montenegro da YEE'nin açılışı dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve Türkçe öğrenmenin Suriye kökenli olduğu için kökleriyle irtibatını kuvvetlendireceğini söyledi.