Yedisu horoz kuru fasulyesi üretimi 10 kat arttı

BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve 2021 yılında tescile kavuşan 'Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi'nde ekim alanı 60 dönümden 600 dönüme çıktı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi mayıs ayı sonunda ekime başlandı. Ata tohumlarından ekimi yapılan, Perisu Çayı'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulyenin, kaymakamlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu 2021 yılında coğrafi işaret alarak tescillenmesinin ardından üretim alanı 60 dekardan 600 dekara yükseldi. Yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyede ekim başladı.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, Yedisu'lu çiftçilere yüzde 75 hibeli 5 ton tohum dağıttıklarını belirterek, "Ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve kullanılması amacıyla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bundan 6 yıl önce Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin coğtafi tescil alması için projeler başlatmıştık ve 2019 yılında coğrafi tescil belgesini aldık. 60 dönüme kadar düşen kuru fasulye ekim alanı geçtiğimiz yıl 600 dönüme kadar çıktı. Biz bu yılda bakanlığımız tarafından bu özel Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin üretim alanlarının arttırılması amacıyla 5 tok kuru fasulyeyi yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Geleneksel yöntemler yerine iş gücünden daha fazla tasarruf etmek ve verimin arttırılması amacıyla çiftçilerimize yüzde 100 hibeli ekim mivzeri ile çapa makinasının teslimini yaptık" dedi.

"Kuru fasulye ekim alanı artınca büyükşehirlerden tersine göçte başladı"

Dr. Burhan Bahadır, "Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin üretim alanları genişledikçe büyükşehirlerdeki Yedisulu vatandaşlarımız da yörelerine geri dönüp bu üretim faaliyetlerine katılmaya başladılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tersine göçün daha fazla artmasını bekliyor ve özellikle bu fasulyenin orada ambalajlanıp, paketlenip piyasaya sunulması için çalışmalar yaparak katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni üretim sezonunun Yedisulu çiftçilerimize bolluk ve bereket getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.