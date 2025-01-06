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Yedikuyular Kayak Merkezi Sezon Açılışını Yaptı

Yedikuyular Kayak Merkezi Sezon Açılışını Yaptı
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6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ilk kez açılan Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Merkezde kar kalınlığı yarım metreyi geçti ve ziyaretçilere uyarılar yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan ve kış turizminde bölgenin ilk tercihleri arasında yerini alan merkezin yüksek bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelenlerle 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

Jandarma ekipleri, tamamen karla kaplanan kayak merkezine giden sürücüleri zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu yollarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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