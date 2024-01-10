Yedikuyular Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sezon öncesi, "arama ve kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

1833 rakımdaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve paydaş kurumlarca gerçekleştirilen tatbikatta, teleferik hatlarındaki arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması senaryosu uygulandı.

Senaryo gereği, 112 Çağrı Merkezi'ne teleferikte mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Telesiyej teline tırmanan ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşarak halat yardımıyla indirilmesini sağladı.

İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi, gazetecilere, paydaş kurumlarla ortak kriz yönetiminin önemini gösteren başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kayak merkezinde sezon öncesi tatbikat gerçekleştirdiklerini aktaran Erdi, "Yaklaşık 60 kişilik uzman arama kurtarma ekiplerimizin asıl amacı vatandaşlarımızın kayak merkezindeki güvenliklerini sağlamaktır. Önümüzdeki günlerde yoğun bir kar yağışlı bekliyoruz ve tüm vatandaşlarımızı Yedikuyular Kayak Merkezi'mize davet ediyoruz." diye konuştu.