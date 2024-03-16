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YediHilal Derneği Şehzadebaşı Camisi'nde Medine Usulü İftar Programı Düzenledi

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YediHilal Derneği, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda geleneksel Medine usulü iftar programı düzenledi. Programa 1700 kişi katıldı ve yer sofrasını paylaşarak oruç açtılar. İftar programı, akşam namazının kılınmasıyla son buldu.

YediHilal Derneği, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda "Medine usulü iftar" programı düzenledi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirilen iftar programına 1700 kişi katıldı.

Yer sofrasını paylaşan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açtı.

Programa, YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, İstanbul İl Başkanı Muhammed Fatih Aktı ile dernek üyelerinin aileleri ve davetliler katıldı. Aktı, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirilen iftar programına katılımın her yıl arttığını söyledi.

Ramazan ayının gelmesini her yıl büyük bir coşkuyla beklediklerini belirten Aktı, "Ailelerimizi bir araya getirecek olan, muhabbete, berekete ve samimiyete vesile olduğuna inandığımız cami merkezli geleneksel Medine iftarı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabb'imden bizleri bu güzel sofranın nicelerinde buluşturmasını niyaz ederim." dedi.

İftar programı, edilen duaların ardından camide akşam namazının kılınmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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