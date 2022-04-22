Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor - Haberler

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Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor

AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor

Kış mevsiminde ulaşıma kapalı olan Yedigöller Milli Parkı yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

DÜZCE (AA) - Kış mevsiminde ulaşıma kapalı olan Yedigöller Milli Parkı yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle güvenlik amaçlı Bolu ve Düzce istikametlerinden girişi yasaklanan Yedigöller Milli Parkı yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Mengen üzerinden girişi serbest olan Milli Park'a her 3 istikametten de güvenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda ve yol kenarlarında bulunan kar yığınlarını iş makineleriyle temizliyor.

Yedigöller Milli Parkı yolunun, karların temizlenmesi ve yolun güvenli olduğuna karar verilmesinin ardından Bolu Valiliğinin emriyle ulaşıma açılacağı öğrenildi.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

Düzce, Milli, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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