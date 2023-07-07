Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 500 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, popülasyonun artırılması amacıyla 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 500 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Yığılca ilçesi Yaylatepe köyü mevkisinde popülasyonun artırılması amacıyla doğaya 500 kınalı keklik saldı. Programa, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.