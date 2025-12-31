Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yedigöller Milli Parkı yolunun iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapandığı bildirildi.

Paylaşımda, Milli Park'a ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, vatandaşların seyahatlerini planlamadan önce güncel yol durumunu kontrol etmesi ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.