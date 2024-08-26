Yedigöller Milli Parkı'nda Göller Temizlendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Milli Parkı içinde bulunan Deringöl ve Nazlıgöl'de temizlik çalışması yaptı. Temizlik aracıyla su yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve su ve orman atıkları toplandı. Diğer 5 gölde de temizlik çalışması yapılacak.
Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, milli parktaki su ekosistemini koruma ve peyzaj iyileştirme çalışması kapsamında bölgede bulunan 2 gölü temizledi.
Konya Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden getirtilen temizlik aracıyla, Deringöl ve Nazlıgöl'de su yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ile sudaki dal ve orman atıkları toplandı.
Doğal denge gözetilerek gerçekleştirilen temizlik çalışması diğer 5 gölde de yapılacak.