Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
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Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı'nda mahsur kalan 26 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı'nda mahsur kalan 26 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Parkta kamp yapan 20 kişi ve 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Yedigöller'e ulaşıldı.
Ekipler eşliğinde kente merkezine getirilen 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel