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Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

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Ayının görüntülenmesi Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı mevkisinde görülen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayının görüntülenmesi Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı mevkisinde görülen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu-Yedigöller yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, yoldan ayı geçtiğini fark etti.

Yamaçtan inen ayıyı bir süre takip eden sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Ayı, daha sonra ormanın içinde kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

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