Zonguldak'ta bir işyerine giden şüpheli, tartıştığı işyeri sahibi kadına tokat attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yığılan kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Yediği tokatla yere düştü... O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir işyerine giden şüpheli, tartıştığı işyeri sahibi kadına tokat attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yığılan kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Cuma gecesi Yeşil Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 57 yaşındaki S.K. isimli kadın babasına ait işyerini işlettiği sırada H.Ş. isimli şüpheli işyerine gelerek tartışmaya başladı. Eski bir çalışanın konusu sebebiyle başlayan tartışmada H.Ş.'yi uyaran S.K. kendisine yönelik hakaretlerin devam etmesi üzerine tokat attı. H.Ş. de tokada tokat ile karşılık vererek kadına tokat attı. Tokatın etkisiyle yere düşen işyeri sahibi kadın olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her iki tarafın ifadeleri alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.