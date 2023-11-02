Yedieminlerdeki hacizli araç satışlarında e-ihale uyarısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz haftalarda yediemin otoparklarında duran çürümeye yüz tutmuş araçların değerlendirilmesi için 1 Kasım itibarıyla yeni uygulamaya geçileceğini açıklamıştı. Dün yürürlüğe giren düzenlemeyle, yediemin otoparklarında hukuken haciz kalkmış olmasına rağmen halen otoparktan alınmayan araçlar satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine almaları teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araç, e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak. Otoparktaki araçların e-ihale yoluyla satılmaması durumda ise Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devredilecek. Devirden elde edilen gelir ise hak sahiplerine verilecek. Bu süreçlerde devirler sağlanmaz ise araçlar Kızılay bünyesine bedelsiz olarak geçirilecek. Otopark yetkilileri bu durumun hem kendileri için hem de borçlu ve alacaklı için olumlu olduğu ve bu şekilde araçların çürümesinin önüne geçileceğini ifade etti. Bu durum 2. el araç piyasasında fiyatlarda düşüşe neden olacağı yönünde sosyal medyada da tartışıldı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise 2. el araç piyasasında fiyat olarak bir düşüş beklemediklerini belirtti. Ertemel, e-ihale yoluyla araç alacak vatandaşlara araçların ne durumda olduğunu göremeyecekleri için ihale sırasında dikkatli olmalarını söyledi. Avukat Mehmet Fatih Şahin bir otomobilin satış işlemlerinin tamamlanmasının yaklaşık 2 ay gibi bir sürede bitmesini öngörüyor. Öte yandan yediemin otoparkındaki lüks otomobiller de dikkat çekti.

"E-İHALE ÜZERİNDEN OLDUĞU İÇİN SADECE MARKA MODEL BELİRTİLEREK BU ARAÇLAR SATIŞA ÇIKACAK"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bugün itibarıyla Adalet Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda yediemin otoparklarında bulunan araçların satışıyla ilgili süreç başladı. Bu alınan kararın olumlu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yıllardan beri otoparklarda çürüyen araçların ekonomiye kazandırılması ile ilgili alınmış bir karar. Burada süreç şöyle işleyecek. İlk sahiplerine bu araçlar teklif edilecek. Daha sonra bu araçların hacizle bağlanmasına sebep olan kişilere bunlar teklif edilecek. Eğer bunlar almazlarsa bu araçlar e-ihale üzerinden satışa çıkacak. Bu ihale üzerinden yapılan satışlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ve ihalede muhammen bedeli yatıran herkes, UYAP üzerinden girebilecek. Eğer bu araçlar orada da satılmaz ise MKE üzerinden Kızılay'a devredilecek. Bu şekilde bu araçların tekrar ekonomiye kazandırılması ile ilgili Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. İkinci el otomotiv piyasası zaten olması gereken seviyelere geldi. Şu anda fiyatlar gayet makul bir seviyede. Sıfır araçta yaşanan bolluk ikinci el otomobil sektöründe de etkili oldu. Şu anda araca erişim konusunda sektörümüzde hiçbir sıkıntı kalmadı. Yani bunun şu anda satılacak olan araçların performansının nasıl olduğu, araçların nasıl bir vaziyet olduğu yıllardan beri yediemin parklarında beklediği için bu araçların hangi durumda olduğu hala bir soru işareti. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman ikinci el otomotiv sektörüne fiyatsal anlamda çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Tabii ki burada belki yüksek model araçlarla alakalı bir cazibe durumu olabilir. Ama düşük ve daha önceki yıllardan beri bekleyen araçlardaki performansın; boya, kaporta durumunun ne olduğu, motor aksamında ne gibi eksiklikler olduğunu tabii ki ihale sırasında alıcılar görememekte. Burada ihalede e-ihale üzerinden olduğu için sadece marka model belirtilerek bu araçlar satışa çıkacak. Burada tabii alıcıların da bu konuya dikkat etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"BELLİ BAŞLI BORÇLARI BİRİKİYOR"

Avukat Mehmet Fatih Şahin ise araçlar için sürecin haciz kalkmasının ardından aynı gün başladığını belirterek, ortalama bir otomobilin satış işleminin 45 günde tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Avukat Şahin, "Yürürlüğe giren İcra İflas Kanunu'muzun 20. maddesiyle yaklaşık 700 bin aracın piyasaya sunulması bekleniyor. Bu 700 bin araç yedieminde bulunan üzerinde haciz veyahut da üzerinde rehin bulunan araçlardır. Yani araç sahibi borçlu, aracı teslim almadığı takdirde aracın içeride biriken yediemin ücreti de dahil olmak üzere belli başlı borçları birikiyor. Bu borcu ödeyip de aracı yedieminden teslim almaz ise, araç hacizde, öncelikli sıraya sahip olan kişi. Veyahut da rehin koydurmuş kişi varsa rehin alacaklısı tarafından ilk etapta bir tebligat çıkartılarak 10 günlük süre veriliyor. Bu sürenin sonunda da onlara alım hakkı veriliyor. Yani orada bir araç üzerinden kıymet takdiri gerçekleştiriyor bilirkişiler. Bunun üzerinden de yapılan değerlemenin yüzde 50'si bedel altına satışa çıkıyor. Rehin alacaklısı burada bedeli ödeyip de aracı teslim almadığı takdirde araç MKE'ye; kıymet takdiri yapılan bedelin yüzde 40'ı üzerinden bir satış gerçekleştirilecek. Önceki satışlar kadar uzun olmayacak. Burada devletin amacı bir an evvel bu araçları elden çıkarıp piyasaya sokmak diyebiliriz. Burada şimdi kimin alacağına göre değişiyor. Çünkü aşama aşama ilerleyecek süreç. İlk etapta bir vatandaş arabayı almak isterse ya da rehin sahibi işte alacaklı olarak, öncelikli olarak almak isterse, yaklaşık 45 gün gibi bir sürede bitirebilirler" ifadelerini kullandı.