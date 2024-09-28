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Yedi Yıl Aranmanın Ardından Yakalandı

Yedi Yıl Aranmanın Ardından Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Fuhuş yaptırmak, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan toplam 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan S.G'nin (60) Çarşamba ilçesindeki ikamette olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 yıldır aranan S.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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