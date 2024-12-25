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Yedi İlde 35 Taşınmaz Özelleştirilecek

Yedi İlde 35 Taşınmaz Özelleştirilecek
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Muğla illerinde bulunan 35 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını duyurdu. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.

(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yedi ilde toplam 35 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Muğla illerinde bulunan 35 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karar ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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