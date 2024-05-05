Yedi Hilal Derneği'nin düzenlediği 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi yarın açılıyor

Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" adlı sergi, yarın Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre sergi, dijital sanat eserleri, enstalasyon, resim, söyleşi ve dinleti gibi farklı dallarla katılımcılarının zihin dünyasında geçmişi ve geleceği şekillendirecekleri bir okul olma misyonu taşıyor.

Filistin direnişini Orta Doğu'nun tarih serüveni bağlamında ortaya çıkaran sergi, bugüne kadar yaşanan önemli dönemleri de gözler önüne seriyor.

Altı farklı kubbe alanından oluşan sergi, her bir kubbe altındaki tarihsel serüvenle beraber sergilenen eserlerle bir anlam bütünlüğü inşa ediyor.