Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Han Yunus Belediyesiyle işbirliği yaptı

Gazze'de uzun süredir insani yardım faaliyetlerini sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek amacıyla Han Yunus Belediyesi ile işbirliğine imza attı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, belediyeyle yapılan işbirliği anlaşma kapsamında enkaz kaldırma, altyapı onarımı ve temiz suya erişim projeleri başlatıldı.

İlk etapta, şehit gazeteci Salih el-Caferavi adına su kuyusu açmak için kazma çalışmalarına başlandı. Projeyle yaklaşık 300 bin kişinin temiz suya erişimi sağlanacak.

Kuyudan elde edilecek su, yüzeysel bir dağıtım hattı aracılığıyla çevre mahallelere ulaştırılacak. Kuyu, ilk aşamada haftada üç gün, altışar saatlik periyotlarla belediyeye ait jeneratörlerle çalıştırılacak.

Yine, Yedi Başak ekipleri, su projesiyle eş zamanlı olarak enkaz kaldırma ve altyapı onarım çalışmalarına da aktif şekilde destek veriyor. Dernek, Han Yunus Belediyesinin yürüttüğü yol açma, moloz temizleme ve geçici barınma alanlarının hazırlanması süreçlerine lojistik ve saha personeli desteği sağlıyor.

" Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için yerel belediyelerle çalışmaya devam edeceğiz"

Dernek ile belediye arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Han Yunus Belediye Başkanı Alaeddin el-Batta, Türk halkına ve derneğe teşekkür ederek kuyuya Filistinli kahraman gazeteci şehit Salih el-Caferavi'nin adının verilmesinin vefakarlık örneği olduğunu dile getirdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmet Yıldırım ise projenin sadece bir yardım faaliyeti değil, insani dayanışmanın güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

Gazze'de en temel önceliğin su, altyapı ve barınma koşullarını yeniden işler hale getirmek olduğunu kaydeden Yıldırım, "Şehit gazeteci Salih el-Caferavi'nin adını taşıyan bu kuyu, binlerce insana hayat, nice kalbe umut olacak. Biz, Yedi Başak olarak Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için yerel belediyelerle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.