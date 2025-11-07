Haberler

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Han Yunus Belediyesiyle işbirliği yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'de uzun süredir insani yardım faaliyetlerini sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek amacıyla Han Yunus Belediyesi ile işbirliğine imza attı.

Gazze'de uzun süredir insani yardım faaliyetlerini sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek amacıyla Han Yunus Belediyesi ile işbirliğine imza attı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, belediyeyle yapılan işbirliği anlaşma kapsamında enkaz kaldırma, altyapı onarımı ve temiz suya erişim projeleri başlatıldı.

İlk etapta, şehit gazeteci Salih el-Caferavi adına su kuyusu açmak için kazma çalışmalarına başlandı. Projeyle yaklaşık 300 bin kişinin temiz suya erişimi sağlanacak.

Kuyudan elde edilecek su, yüzeysel bir dağıtım hattı aracılığıyla çevre mahallelere ulaştırılacak. Kuyu, ilk aşamada haftada üç gün, altışar saatlik periyotlarla belediyeye ait jeneratörlerle çalıştırılacak.

Yine, Yedi Başak ekipleri, su projesiyle eş zamanlı olarak enkaz kaldırma ve altyapı onarım çalışmalarına da aktif şekilde destek veriyor. Dernek, Han Yunus Belediyesinin yürüttüğü yol açma, moloz temizleme ve geçici barınma alanlarının hazırlanması süreçlerine lojistik ve saha personeli desteği sağlıyor.

" Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için yerel belediyelerle çalışmaya devam edeceğiz"

Dernek ile belediye arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Han Yunus Belediye Başkanı Alaeddin el-Batta, Türk halkına ve derneğe teşekkür ederek kuyuya Filistinli kahraman gazeteci şehit Salih el-Caferavi'nin adının verilmesinin vefakarlık örneği olduğunu dile getirdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmet Yıldırım ise projenin sadece bir yardım faaliyeti değil, insani dayanışmanın güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

Gazze'de en temel önceliğin su, altyapı ve barınma koşullarını yeniden işler hale getirmek olduğunu kaydeden Yıldırım, "Şehit gazeteci Salih el-Caferavi'nin adını taşıyan bu kuyu, binlerce insana hayat, nice kalbe umut olacak. Biz, Yedi Başak olarak Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için yerel belediyelerle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.