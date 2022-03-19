Yedi Başak Derneğinden Afganistan'da 2 bin 500 aileye gıda ve nakit yardımı

Türkiye'den Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Afganistan'da 1500 aileye gıda ve 1000 aileye nakit yardımı yaptı.

Yedi Başak Derneği Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, Afganistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel değerlerin çok eski yıllara dayandığını söyledi.

Bulut, dernek yönetimi olarak Afganistan ziyareti sırasında Türk elçiliği, konsolosluk, Türk kurumları ve Afgan makamlarıyla yardım çalışmalarıyla ilgili istişarede bulunduklarını belirtti.

Afganistan'ın Kunduz, Kabil ve Herat vilayetlerinde 1500 aileye gıda yardımı yaptıklarını dile getiren Bulut, 1000 aileye de nakit para yardımında bulunduklarını kaydetti.

Bulut, "Ayrıca 10 temiz içme su kuyusu açtık ve yetimhaneleri ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdik." dedi.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı yaptıklarını bildiren Bulut, kurbanları keserek et dağıtımı da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bulut, "Dernek olarak bundan sonra da temiz su ulaşımı, gıda dağıtımı, hijyen ve temizlik malzemeleri, çocuklara mama desteği, özellikle sürdürülebilir kalkınma yardımları yapmayı planlıyoruz. Meslek edindirme kursları açarak buradaki insanları meslek sahibi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bulut, öte yandan, Herat vilayetinde yaşayan Türkmen ailelerin el halısı işlediğini gördüklerini aktararak, bu ailelere destek verilerek üretilen bu halıların dünya pazarına arz edilmesini, böylelikle katma değer oluşturarak istihdamın sağlanmasını ve bu ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasını önemli bir proje olarak gördüklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun yarıdan fazlasının yetersiz beslendiğini hatırlatan Bulut, uluslararası finans kurumlarının uyguladığı ambargodan dolayı zor günler geçiren Afgan halkı için Yedi Başak Derneği olarak yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.