Yedi Başak Derneği, Gazze'de 5,7 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı

Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana insani yardımlarını aralıksız sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgede yaklaşık 5,7 milyon kişiye destekte bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gıda, su, barınma, sağlık ve psikososyal destek alanlarında yürütülen faaliyetlerle Gazze halkına destek olunuyor.

Gazze'nin farklı bölgelerinde 3 milyon kişiye sıcak yemek, 2,9 milyon kişiye içme suyu ve yaklaşık 2 milyon kişiye ekmek ulaştırılarak gıda güvenliği alanında önemli katkılar sağlandı.

Ayrıca 161 bin gıda kolisi ve 12 bin ton su dağıtımıyla kuşatma altındaki bölgelerde binlerce aileye düzenli yardım ulaştırıldı.

Barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılanamadığı bölgelerde 5 bin 700 çadır ve binin üzerinde battaniye dağıtan dernek, 8 bin 500 hijyen seti ve 1400 bebek bezi desteğinde bulundu.

Sağlık ve çocuk destekleri kapsamında ise 28 noktada tıbbi malzeme yardımı yapan dernek, 4 bin 200 yetim çocuğa psikososyal ve maddi destek sağladı.

Dernek, yaklaşık 15 bin kişiye kişi başı 100 dolar olmak üzere 1,5 milyon doların üzerinde nakdi yardım ulaştırdı.

Ürdün ve Mısır üzerinden gönderilen 50'den fazla tır insani yardım malzemesiyle Türkiye'den Gazze'ye kesintisiz yardım akışı sağlandı.

Gazze'deki çalışmaları sırasında birçok çalışanını da kaybeden dernek, bölgedeki çalışmalarıyla yardım ulaştırdığı kişi sayısı yaklaşık 5,7 milyonu buldu.