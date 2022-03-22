YEDEP toplantılarında sona doğru

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'nın (YEDEP) bilgilendirme toplantıları 23 Mart'ta Gebze'de, 24 Mart'ta da İzmit'te yapılacak buluşmalarla sona erecek. Bilgilendirme toplantılarının ardından Sivil Toplum Kuruluşlarından projeleri istenecek, proje başvuruları ise 1 Nisan Cuma günü başlayacak.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği projenin tanıtımı kısa süre önce yapılmıştı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, "50 projeye 2 milyon TL destek verecektik. Bunu 100 projeye 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Amacımız Kocaelilik bilinci oluşturmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Tanıtımın ardından ilk bilgilendirme toplantısının Gebze'de yapıldığı projenin ikinci bilgilendirme toplantısı geniş bir katılımla İzmit'te düzenlendi. Büyük ilginin olduğu programlar Gebze ve İzmit'te devam ediyor.

STK'LAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kentin hayata katılımını sağlayacak bir proje olan YEDEP, STK'ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda YEDEP'in toplantılarına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi.

PROJE KONULARI

Toplantıda Yerel Destek Programı kapsamında STK'lardan Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konularında projeler hazırlamaları istendi. Bilgilendirme toplantısında kentin tarih ve kültürel doğal değerlerine sahip çıkılması, gönüllülükte aktif katılımın sağlanması, STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kamu yararına yapılan faaliyetlerin sağlayacağı faydalar ele alındı.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL YAPILACAK?

Projelerini hazırlayan Sivil Toplum Kuruluşları başvurularını 1 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak. 25 Mayıs'ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için sözleşme imzalanacak. Duyurular sivildunyakocaeli.com adresinden yapılacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla 100 proje seçilecek. 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek.

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