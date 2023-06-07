YEDAŞ, Sel Felaketi Sonrası Sinop'ta 104 Personel ve 45 Araçlık Ekip İle Çalışmalarını Sürdürüyor

Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası YEDAŞ, 104 personel ve 45 araçlık ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Jeneratörler tesis edilerek solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren vatandaşlar için destek sağlanıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde 104 personel ve 45 araçlık ekibinin görev aldığını açıklayan YEDAŞ, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren vatandaşlar için 60 adet jeneratör tesis ettiğini bildirdi.

Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan yağış su baskınlarına neden oldu. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi yaptığı açıklamada, "Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçeleri etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Yağmur sonucu oluşan su baskınları ile bazı mahallelerimizde elektrik kesintileri yaşandı. Tüm ekiplerimiz sahada görevi başında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Enerjisiz bölgelerin büyük bir kısmına enerji verilmiş olup, 28 köyü etkileyen enerji nakil hatlarında çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

Bölgede yaşanan sel nedeniyle şebekede ciddi hasar meydana geldiği ve ulaşımın olmadığı lokasyonlarda hasar tespit çalışmalarını dron ile sürdürdüklerini aktaran Bilgi, "Sele bağlı taşkınların yaşanmaya başladığı 5 Haziran saat 04.00 itibariyle enerjisiz olan 82 köye, YEDAŞ ekipleri tarafından hızlıca müdahaleler sağlanmış olup, saat 18.00 itibariyle 54 köye enerji verilmiştir. Ulaşıma bağlı aksaklıkların yaşandığı diğer köyler için saha çalışmaları devam etmekte olup, mümkün olan en kısa sürede elektrik verilecektir" diye konuştu.

YEDAŞ, hizmet bölgesinde 3 milyonun üzerinde kullanıcısına elektrik enerjisi sağlıyor. - SİNOP