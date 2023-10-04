YEDAŞ, 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikası Aldı

YEDAŞ, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda yaptığı çalışmalarla 'Harika Bir İş Yeri' sertifikası almaya hak kazandı.

Kurum kültürü ve çalışan ilişkilerinde "bir ve birlik olma" ilkesiyle hareket eden YEDAŞ, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda sürdürdüğü çalışmaları "Harika Bir İş Yeri" sertifikası ile tescilledi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, insan kaynağına yaptığı yatırımları ve yenilikçi kurumsal uygulamaları ile Great Place to Work harika iş yeri listesine girmeyi başardı.

YEDAŞ, çalışan deneyimini ölçümlemek ve değerlendirmek amacıyla dünyanın her yerindeki iş yerlerinde kullanılan Çalışan Anketi'nin koşullarına göre Great Place to Work Güven Modeli'ni benimsedi. Bu bağlamda düzenlenen anket sonuçları, YEDAŞ'ı "harika iş yeri" listesinde yer almaya hak kazandırdı.

Çalışan deneyimini en iyi şekilde ölçmek için kullanılan, yıl boyunca binlerce iş yerinin katıldığı Great Place to Work Çalışan Anketi, iş yerlerinin çalışanlarının görüş ve deneyimlerini değerlendiren bir araçtır. Bu yılki sonuçlar, YEDAŞ'ın çalışanlarının iş yerinde deneyimlerinin üst düzey olduğunu gösterdi ve bu da YEDAŞ'ın Great Place to Work Güven Modeli'ne uygun bir iş yeri olduğunu kanıtladı. Çalışan deneyimini tasarlarken çalışanların görüş, öneri ve geri bildirimleri şirketin rotasının belirlenmesinde büyük katkılar sağlıyor.

"Bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız"

"Harika Bir İş Yeri" sertifikasını almaktan dolayı gurur duyduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "YEDAŞ için her bir çalışma arkadaşımızın mutluluğu, huzuru, güven duygusu, her zaman ilk önceliğimiz oldu. İz bırakan bir çalışan deneyimi için eğitim ve gelişimde neleri farklı yapabiliriz konusuna büyük önem veriyoruz. Stratejik hedeflerimiz arasında büyüme, çalışan gelişimi, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve kalite kültürü en başında yer alıyor" dedi.

Çalışanlarının mutluluğuna önem verdiğini belirten Bilgi, iş yerinde mutlu olmalarını önemsediklerini aktardı. İkinci kez Great Place to Work anketine katılım sağlayarak çalışanlardan geri bildirimlerini aldıklarını anlatan Bilgi, "Değerli çalışanlarımızın katkılarıyla ve özverili çalışmalarımızın sonucunda 'Great Place to Work' harika iş yeri listesine girmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Great Place to Work analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN