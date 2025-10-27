YEDAM Uzmanları Muhtarları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, bağımlılık önleme çalışmalarında muhtarlarla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.
YEDAM uzmanları, il genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında Şair Şevket, Bamyasuyu, Refahiye, Kamberiye, Hakimdede ve Eyüp Nebi Mahalle muhtarlıklarına ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi.
Uzmanlar, mahallelerde bağımlılığı önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlarla görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel