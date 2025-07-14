YEDAM ile Bağımlılıkla Mücadelede Destek İmkanları

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM), alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarını bilim temelli önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk çalışmaları bir arada yürütülüyor.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, 120 şube, 105 YEDAM, 65 ülke Yeşilay'ı ve 3 rehabilitasyon merkeziyle toplumun her kesimine ulaşılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren YEDAM, kişiye özel ve gizliliğe dayalı modeliyle danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı tanıyor.

Merkezlerde görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor.

Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor.

Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor. Böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı şekilde entegre olabiliyor.

Bugüne kadar YEDAM Danışma Hattı'na 1 milyon 417 bin 380 çağrı ulaştı.

82 bin 91 kişi ilk başvurudan yararlanırken 409 bin 496 bireysel görüşme yapıldı, 158 bin 720 kişiye sosyal destek sağlandı. Bu kapsamda yalnızca bireyler değil, aileleri de desteklenerek toplumsal iyileşmeye katkı sunuldu.

YEDAM, "115" numaralı telefon hattı aracılığıyla bağımlılık riski taşıyan kişiler, yakınları ve bu konuda bilgi arayan herkese gizli ve ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor.

Alanında uzman psikologlarca yürütülen bu hizmet, kişileri yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor.

Aynı zamanda alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmalarını ve profesyonel desteğe erişmeleri için yol gösteriyor ve teşvik ediyor. Görüşme sonrasında ihtiyacı olanlar için bulundukları ildeki YEDAM birimine bilgi aktarımı yapılarak, randevu oluşturuluyor.

YEDAM Danışma Hattı 115, bağımlılıklarla mücadelede ilk adımı atmak isteyen herkes için erişilebilir, güvenilir ve bilimsel temellere dayanan bir çözüm kapısı sunuyor.