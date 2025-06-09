YEDAM, Hatay'da Bağımlılıkla Mücadeleye Devam Ediyor

YEDAM, Hatay'da Bağımlılıkla Mücadeleye Devam Ediyor
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Depremler sonrası hizmet binası yıkılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), konteyner kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kumar, alkol, madde ve internet bağımlılığına yönelik destek veren merkez, şimdiye kadar 238 kişiye hizmet verdi.

Depremlerden etkilenen Hatay'da hizmet binası yıkılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), konteyner kentteki yerinde de bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki binalarının yıkılmasının ardından YEDAM, Konya Konteyner Kenti'nde hizmet vermeye başladı.

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla çalışmalarını konteyner kentte sürdüren YEDAM, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere desteğine devam ediyor.

YEDAM personeli, konteyner kentin yanı sıra kentteki okullarla polis ve jandarma kontrol noktalarında da bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriyor.

Depremlerin ardından 8 konteynerden oluşan merkezde bugüne kadar 238 danışana hizmet veren YEDAM personeli, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri konteyner kentteki yerine bekliyor.

Kumar bağımlılığıyla ilgili 87 danışana hizmet verildi

Sosyal hizmet uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, afetin ardından teknoloji ve kumar bağımlılığının artığını söyledi.

Teknoloji ve kumar başta olmak üzere alkol, madde ve tütün bağımlılığıyla mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Bulut, merkezlerindeki atölyelerde hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini belirtti.

Bulut, merkezlerinde şu ana kadar kumar bağımlılığıyla ilgili 87 danışanla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının danışanla görüşme yaptığını vurgulayan Bulut, "Psikolog görüşmelerinde terapi şeklinde ilerliyoruz, sosyal hizmet görüşmelerinde ise boş zamanı değerlendirme, kumar borçlarını yapılandırma, yasal sorunlar ve nerelere başvurulabileceği şeklinde danışmanlık hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Bulut, danışan ne kadar devam ederse bağımlılıkla mücadelede o kadar olumlu sonuç aldıklarını belirtti.

İnternet bağımlılığının da Kovid-19 ve depremlerin ardından yaygınlaştığının altını çizen Bulut, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuk ve ergen gruplarında çok rastladığımız bir bağımlılık. Aileler bunun bağımlılık olduğunun genelde farkında olmuyor. Diğer görüşmelerde olduğu gibi internet bağımlılığında da hem aile hem de bireyle görüşmeler yapıyoruz. Teknoloji ve internet bağımlılığında boş zamanı yapılandırmak çok kıymetli oluyor. Sosyal hizmet görüşmelerinde danışanın gününü yapılandırıyor ya da atölyeye davet ederek beceri kazandırma faaliyetleri uyguluyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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