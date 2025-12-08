Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin yıl dönümünde Halep'te düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

İç savaştan etkilenerek Türkiye'ye göç eden Suriyeli çocukların eğitimini desteklemek için 2016 yılında kurulan dernekten yapılan açıklamaya göre, YEÇED gönüllüleri Halep Kalesi'nde Esed güçlerinden geri alınan bölgeler için düzenlenen kutlamalara dahil oldu. Dernek ekibi ayrıca kentte faaliyet gösteren yetimhaneleri ziyaret edip çocuklarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEÇED Kurumsal İletişim Koordinatörü Gülsüm Özkaya, "Dernek olarak eğitim ve psikososyal destek faaliyetleriyle Suriyeli genç ve çocukları güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yenileme, onarım, yeniden yapılanma ve okul işletimine odaklanmanın yanı sıra öğretmenlerin ve öğrencilerin de eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna ek olarak, Suriyeli çocuklara kapsamlı psikososyal destek sağlayan travmaya duyarlı okullar modeli geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Özkaya, İdlib'de 2021 yılında kurdukları bir okulları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimiz her zaman insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitimin de temel bir ihtiyaç olduğunun bilincinde oldu. Bu nedenle 'Onun işi okumak' sloganıyla sokaklarda çalışmak zorunda kalan Suriyeli çocukların eğitimine destek olduk. Bizler, Suriye'nin özgürleşeceğine olan inancımızı hiç kaybetmeden özgür Suriye'yi inşa edecek çocukları yetiştirdik."