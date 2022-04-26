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YDS sonuçları açıklandı

AA - Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, YDS/1 sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

Nisan, Güncel, Haberler

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