YDS sonuçları açıklandı
AA - Selma Kasap - Güncel
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, YDS/1 sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
AA / Selma Kasap - Güncel