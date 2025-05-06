Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salona ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."

YDS Sınavı'nın Temmuz'da Kağıt Tabanlı Uygulaması Onaylandı

YDS Sınavı'nın Temmuz'da Kağıt Tabanlı Uygulaması Onaylandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl temmuzda kağıt tabanlı YDS uygulanacağını duyurdu. Sınav, 5 Temmuz 2025'te yapılacak ve başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine bu yıl bir kez de temmuzda yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) ilişkin, "Sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz Pazar günü uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ösym Başkanı Ersoy, KDK'nın başvuru üzerine ÖSYM'ye verdiği tavsiye kararının ardından bu yıl bir kez de temmuzda yapılması kararı alınan YDS'ye ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

e-YDS uygulamasına başvurusunu yapamayan ve haziran ayı içerisinde sınav yapılmasını talep eden bir adayın KDK'ya başvurusu üzerine alınan tavsiye kararının incelendiğini, teknik olarak bir mahsuru olmadığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Tavsiye kararı daha da genişletilmiş, sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacaktır."

Başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı sınavın kapsamı sadece İngilizce olacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.