YD-ÜFE Nisan 2025 Verileri Açıklandı: Yıllık Artış Yüzde 22,92

YD-ÜFE Nisan 2025 Verileri Açıklandı: Yıllık Artış Yüzde 22,92
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Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı. Nisan 2025 verilerine göre endeks yıllık yüzde 22,92, aylık ise yüzde 4,41 arttı. İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 22,97 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Nisan 2025 verilerini açıkladı. Buna göre endeks yıllık yüzde 22,92 oranında artarken, aylık artış yüzde 4,41 olarak hesaplandı.

YD-ÜFE, geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 22,97 arttı

YD-ÜFE'de sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 19,96, imalatta yüzde 22,97 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ise ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış; enerjide ise yüzde 11,03 azalış gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10, imalatta ise yüzde 4,45 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 4,0, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93, sermaye mallarında ise yüzde 5,37 artış; enerjide ise yüzde 3,76 azalış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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