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Yazlık sitede güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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Mersin Erdemli ilçesinde bir yazlık sitede çıkan tartışmada güvenlik görevlisi, site sakini olan kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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