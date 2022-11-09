Yazların Uzaması, Esas Olarak Beşeri Zorlamaya Dayandırıldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Yaz mevsimlerinin uzamasıyla ilgili dış etkileri inceleyen Çinli araştırmacılar, bunun esas olarak insan faaliyetlerine dayandığını keşfetti.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Yaz mevsimlerinin uzamasıyla ilgili dış etkileri inceleyen Çinli araştırmacılar, bunun esas olarak insan faaliyetlerine dayandığını keşfetti.

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, 1961-2014 yılları arasında Kuzey Yarımküre'de yaz uzunluğunu etkileyen dış zorlayıcı faktörleri belirledi ve analiz etti.

İklim Dinamikleri dergisinde yayınlanan son araştırma makalesine göre araştırmacılar, 2000-2014 yıllarında yaz uzunluğunun 1961-1975'e kıyasla 15,06 gün arttığını buldu.

On yıllık değişim eğilimine göre, yaz uzunluğundaki değişim esas olarak 1960'larda sera gazı, aerosol ve doğal zorlamadan etkilendi. 1970'lerden sonra, sera gazı zorlaması yavaş yavaş baskın faktör haline geldi.

Araştırma makalesinde, yaz uzunluğundaki artış büyük ölçüde beşeri zorlamaya dayandırılırken, doğal zorlamanın çok az katkısı olduğu belirtildi. Sera gazı zorlaması baskın beşeri faktör oldu ve yaz uzunluğunda yaklaşık 15 günlük bir artışa yol açtı.