Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Yazkonağı Mağarası'nın, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) Başkanı Orkun Kuntay Uzel ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı arasında "Yazkonağı Mağarası Projesi"ne ilişkin protokol imzalandı.

Daha sonra beraberindekilerle mağarayı ziyaret eden Tavlı, incelemenin ardından gazetecilere, söz konusu projenin ilçenin turizmine yeni bir soluk katacağını söyledi.

Yazkonağı Mağarası'nın ziyarete açılması ve keşfedilmeyen bölümlerinin ortaya çıkarılması için protokol imzaladıklarını anlatan Tavlı, "Burada 2 milyar yıllık bir mağaranın turizme kazandırılmasıyla yeni bir destinasyonu şehrimize eklemiş olacağız. Mağara turizmi, kale ziyaretleri, tarihi mekanlar, deniz ve doğa turizmi ile Ünye'yi her açıdan cazip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tavlı, Ünye'yi gelen herkesin farklı etkinlikleri bir arada bulabileceği bir cazibe merkezi yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'da 40'ın üzerinde mağara araştırması yapıldığını dile getirdi.

Turizm açısından sarkıt ve dikitlerini tamamlamış iki mağaranın öne çıktığını aktaran Toparlak, şunları kaydetti:

"Biri Yaz Konağı Mağarası, diğeri Topçam Mağarası'ydı. Yaz Konağı Mağarası'nda MTA tarafından mağara araştırmaları yapıldı. Burası çok önemli bir mağara. Ordu hem macera, hem geleneksel turizm, hem yayla turizmi açısından önemli bir şehir. Başka illerde böyle bir şans yok. Buradan başlayarak Ordu'nun turizm çeşitliliğini, turist ve misafir sayısını artırmak arzusundayız."

Şelaleler Şehri Ordu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yaptıkları çalışmalarla hedeflerinin şelale rotalarıyla mağaraları birleştirmek olduğunu vurguladı.

ASPEG Başkanı Uzel de Tavlı'nın bu konularla çok ilgili olduğunu ve kendilerine destek verdiğini ifade etti.