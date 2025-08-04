Yazır Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Hattı

Yazır Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Hattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde 600 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebeke hattı döşeyerek mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde yeni açılan yola içme suyu şebeke hattı döşedi.

ASAT Kumluca Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallenin Asar mevkisinde yeni açılan kadastro yolunda 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yaptı.

Yeni hat sayesinde mahalle sakinlerinin içme suyuna erişimi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, bölgede yaptıkları çalışmayla mahallenin kesintisiz ve temiz içme suyuna kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarının önceliğine göre çalışma planı yaptıklarını belirten Turan, "İlçe genelinde çalışma planı yaparken öncelikle hayati ihtiyaç olan içme suyuna öncelik veriyoruz. Sonrasında yol ve diğer altyapı çalışmalarını ele alıyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla da Yazır Mahalle'mizde içme suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın sorununu çözmüş olduk." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira ve Devrim Özkan Bodrum'da aşka geldi

Ayrılık fazla sürmedi! Bodrum'da aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.