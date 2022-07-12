Yazın artan göz yaralanmalarından basit önlemlerle korunma önerisi

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Sekreteri Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, gündüzlerin uzun, havanın sıcak ve okulların tatil olmasıyla açık havada daha tehlikeli aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak göz travmalarının yaz aylarında arttığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, yaz aylarında artış gösteren göz yaralanmalarına karşı bireylerin göz sağlığını korumaları için alması gereken önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rakamlarına göre, her yıl yaklaşık 55 milyon kişinin göz yaralanması geçirdiğini anlatan Akkaya, dünyada her yıl yaklaşık 23 milyon kişinin de göz travmaları sonucu en azından tek taraflı görme kaybı yaşadığını kaydetti.

Her yıl 19 milyon kişinin göz yaralanmaları sonucu bir gözünü ya da görme yetisinin büyük bir bölümünü kaybettiğine dikkati çeken Akkaya, "Göz yaralanmaları, gözde kalıcı hasar, görmede azalma, görme kaybı ve organ kaybına neden olmaları nedeniyle önemlidir. Bu tür yaralanmaların kişilerde hayatı boyunca görülme ihtimali yüzde 20'dir. Yaz aylarında göz yaralanmalarında belirgin artış oluyor. Basit önlemlerle gözlerimizi korumak mümkün." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akkaya, yaz aylarındaki yaralanmaların daha çok erkekler ve çocuklarda görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gündüzlerin uzun, havanın sıcak ve okulların tatil olmasıyla açık havada daha tehlikeli aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak göz travmaları yaz aylarında artıyor. Hasat döneminde tarım alanlarında çalışanlar da göz travmalarına maruz kalıyor. Suç ve şiddet olayları yaz aylarında artma eğilimindedir. Düğün ve çeşitli kutlamalar açık havada yapıldığından havai fişek yaralanmaları da yaz aylarına özgü yaralanmalardır. Seyir esnasında araçların camlarının açık tutulması, kapakları patlama özelliğine sahip sodaların içecek olarak tercih edilmesi yaz aylarındaki göz travmalarının daha nadir görülen nedenlerindendir."

Ev içi kazalarının önlenmesinde koruyucu gözlük kullanımının önemi

Göz travmalarını önlemenin mümkün olduğunu belirten Akkaya, iş yerlerinde koruyucu polikarbonat gözlük ve baret takılmasının ve havai fişek kullanımının kontrol altına alınmasının önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Akkaya, genellikle çocuk ve kadınların maruz kaldığı ev içi kazalarının önlenmesinde de koruyucu gözlüklerin yeri olduğunu vurgulayarak, "Kimyasal maddeler kullanılırken ve ev içi tadilatlarında koruyucu gözlük ve eldiven takılmalı çocuklar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Temizlikte kullanılan kimyasal maddeler kilitli dolaplarda, tutulmalı, çocuk yeterli olgunluğa geldiğinde bu maddelerle ilgili bilgilendirilmeli." önerilerinde bulundu.