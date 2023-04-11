Yazılım ve Yatırım Sektörünün parlayan yıldızı Carla Group Sahibi Uğurcan Kılıç Kimdir?

Carla Group'un başarılı sahibi Uğurcan Kılıç genç ve başarılı bir iş insanıdır. Kendiniz yazılım teknolojileri anlamında donatmış benzersiz bilgiler ışığında hizmet veren özel bir girişimci kişidir.

Türkiye'de yenilikçi yazılım ve yatırım adımları ile adından sıklıkla söz ettiren Carla Group Kimdir? Faaliyetleri Nelerdir?



Yazılım sektörüne hızlı bir giriş yaparak faaliyet gösteren Amerika merkezli bu şirket, inovasyon ve teknoloji anlamında yenilikçi adımlara sahip!

Carla Group Sahibi Kimdir?

Carla Group, yazılım ve yatırım anlamında çalıma sergileyen ABD menşeli 2019 yılında kurulmuş bir şirkettir.

Teknolojik konularda sektöre yön veren yenilikçi çalışmaları ile farklı hizmetlere imza atıyor.

Yatırım fırsatları anlamında müşterilerini finansal piyasalardaki son teknolojiler ışığında ve son teknolojileri kullanarak, müşterilerine en iyi yatırım fırsatlarını sunuyor.

Yenilikçi vizyonu ile ilgi bulan hizmetleri sektördeki hemen hemen herkesin dikkatini çekiyor. Ülkemizdeki yazılımsal talepleri ortadan kaldırmak amacıyla kolları sıvayan firma daha şimdilerde etkisini göstermeye başlıyor.

Teknoloji anlamında adını ilk sıralara yazdırmayı amaçlayan Carla Group, bölge üzerinde en gözde yatırım şirketleri olmaya aday.

Uğurcan Kılıç Kimdir?

Carla Group'un başarılı sahibi Uğurcan Kılıç genç ve başarılı bir iş insanıdır. Kendiniz yazılım teknolojileri anlamında donatmış benzersiz bilgiler ışığında hizmet veren özel bir girişimci kişidir.

Kılıç hali hazırda Dünya genelinde başarılı işlere imza atıyor. Ülkemiz için firma sahibi Uğurcan Kılıç tarafından yapılmış şu açıklamalar bulunuyor;

"Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa, güçlü bir ekonomiye ve teknolojiye yatkın bir kültüre sahip. Türkiye'de iş yapmanın ve büyümenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Carla Group olarak, Türkiye'de de yatırım yaparak hem kendimizi geliştirmeyi hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Carla Group Faaliyetleri Nelerdir?

Yapay zeka yazılımı, Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Robotik, Otomatik Sürüş ve Oyun Programlama gibi alanlarda sayısız başarılı faaliyete imza atan işletme dünya genelinde yayılan ünü ile geleceğin bir numarası olmaya aday.