Üye Girişi
Haberler

Yazılım Sistemindeki Arıza Siber Saldırı Kaynaklı Değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, yazılım sistemindeki küresel sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Uraloğlu, 'Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur' dedi.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, yazılım sistemindeki küresel sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Uraloğlu, "Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi.

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike kaynaklı teknik arıza sonucu tüm dünyada sorunlar yaşanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, siber saldırının söz konusu olmadığını söyledi.  Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye'den de bazı kurumların etkilendiğini belirterek, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) da dünya çapında havayolları, bankacılık ve sağlık sistemlerini etkileyen yazılım arızalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. BTK tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı" bildirildi.

BTK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) açıklamasında da sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yazılım Teknoloji Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında? Crowdstrike ne demek? Crowdstrike sorunu anlamı ne? HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 TEMMUZ | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Dünya Güzellerim Tatilde yayından mı kaldırıldı? Dünya Güzellerim Tatilde neden yayından kaldırıldı? THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI THY SEFERLERİ İPTAL Mİ? THY seferleri iptal mi etti? Hangi seferler iptal edildi? AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ | İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU 2024 l Moody's Türkiye'nin kredi notunu ne zaman açıklayacak? Fenerbahçeliler günü ne zaman? Fenerbahçeliler günü nedir? FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ANLAMLI SÖZLER
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title