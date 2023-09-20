Yazılım Mühendisi Nafaka Miktarının Düşürülmesi İçin Dava Açtı

AVUSTRALYA'da yaşadığı dönemde 12 yıllık eşinden boşanan yazılım mühendisi Bahri İnceler, işleri bozulduğu için 3 bin dolarlık iştirak ve yoksulluk nafakasını ödeyemeyince, nafaka miktarının düşürülerek, 5 bin TL olarak belirlenmesi talebiyle dava açtı. Nafakayı ödeyemediği için 1 yıldır 9 yaşındaki oğlunu da göremediğini söyleyen Bahri İnceler, yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Erkekleri Koruma Derneği'ni kurdu.

Yazılım mühendisi Bahri İnceler, Avustralya'da 12 yıl evli kaldığı 1 çocuğunun annesi Yasemin Y. ile 3 yıl önce Bursa Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı. Mahkeme, Avustralya'da aylık geliri 6 bin dolar olan Bahri İnceler'in, 1500 dolar yoksulluk, 1500 dolar da iştirak olmak üzere toplam 3 bin dolar nafaka ödemesine karar verdi. Bahri İnceler, eski eşi çocuğuyla Türkiye'ye döndükten 1 yıl sonra işlerinin bozulması nedeniyle Ankara'ya yerleşti. Bahri İnceler, işlerinin bozulması ve geçen sürede dolar kurunun yüzde 50 oranında artması nedeniyle nafakayı ödeyemez duruma geldiğini belirterek, aile mahkemesine başvurdu. İnceler, yoksulluk nafakasının kaldırılmasını, bu mümkün değilse 1000 TL'ye düşürülmesini, iştirak nafakasının da 5 bin TL olarak belirlenmesini talep etti. Nafakayı ödeyemediği için 1 yıldır 9 yaşındaki oğlunu da göremediğini söyleyen Bahri İnceler, yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Erkekleri Koruma Derneği'ni kurdu. Bahri İnceler, oğlunu görmek için savaş verdiğini söyleyerek, "Çocuğun anneye ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı var. Toplumun bunun farkında olması lazım. Çocuklarımız tabii ki annelerinde kalmalı, annelerimiz kutsaldır. Bundan yana hiçbir şüphemiz yok. Ama benim gibi o kadar çok evlatlarını göremeyen ve nafaka ödeyemediği için hapse girmiş insan var. Ben de yaklaşık 1 yıldır nafakayı ödeyemiyorum. Çünkü işlerim bozuldu. Yurt dışında çalışırken işlerim iyiydi. Ama artık şimdi öyle değil. Nafakayı ödeyemediğim için oğlumu da göremiyorum. Şimdi aile mahkemesine başvurdum. Yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istiyorum. Çünkü eski eşim başka birisiyle yaşıyor. İştirak nafakası çocuğumuz için. Ama dolar kuru çok arttı. Bunun da TL üzerinden olmasını istiyorum" dedi. Kendisi gibi sorunlar yaşayan birçok insan olduğunu söyleyen İnceler, "Yaşadığım sorunlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla temmuz ayında Erkekleri Koruma Derneği'ni kurdum. Büyük ilgi gördü dernek. Şimdiden üye sayısı 4 bin kişiyi buldu. Benzer sorunlar yaşayan insanlar bize ulaştı ve sorunlarını anlattı. Umarım bu nafaka konusunda kalıcı bir çözüm bulunur" ifadelerini kullandı. (DHA)