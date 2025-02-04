Yazıcı Barajı Buzla Kaplandı
Ağrı'daki Yazıcı Barajı, sıfırın altında 21 derece ölçülen hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Barajın yüzeyinde yer yer buz çatlakları oluştu.
Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı, buzla kaplandı.
Kentin içme suyunu karşılayan, yaz aylarında da tarım alanlarını besleyen barajın buzla kaplı yüzeyinde yer yer buz çatlakları oluştu.
Tamamen buzla kaplanan baraj, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel