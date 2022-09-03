Yazfest 2022 konserleri Ümraniye'de devam ediyor Güncel Haberler Ümraniye Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yazfest 2022 kapsamında Sertap Erener sahne aldı. Ümraniye Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yazfest 2022 kapsamında Sertap Erener sahne aldı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde dün akşam gerçekleştirilen konser programında, 20.00'de Resul Dindar, 21.30'da ise Sertap Erener hayranıyla buluştu. Sunuculuğunu Hopdedik Ayhan'ın yaptığı Yazfest 2022, bu akşam Hakan Altun ve Mustafa Gökay Ferah, 4 Eylül'de ise Buray konserleriyle devam edecek. Güncel Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz Sertap Erener Ümraniye Güncel Haberler

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