TDED "Yazarlık Mektebi" kapanış töreninin ardından yarın sona erecek

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Yazarlık Mektebi" kapanış programıyla sona erecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, teorik ve uygulamalı ücretsiz eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Üniversitesi onaylı katılım belgesinin verileceği etkinlikte son ders işlenecek.

Cumartesi günleri, dernek genel merkezinde verilen 12 haftalık eğitimde, metin incelemelerinden, üretime ve uygulamaya yönelik bir yöntem izlendi.

Program şiir, hikaye, roman ve deneme (kurgu dışı metinler) olmak üzere dört temel alanda teorik dersler ve yine bu alanlarda yazma pratikleri adıyla uygulama derslerinden oluştu.

Programda şiir üzerine Aykut Nasip Kelebek ve Zafer Acar, hikaye üzerine Yunus Emre Özsaray ve Filiz Ferhatoğlu, roman üzerine Aytaç Ören ile Filiz Ferhatoğlu, deneme üzerine Üzeyir İlbak ve Elif Sönmezışık Aydın ders verdi.

Sanat ve edebiyat dünyasına katkı sunan, dinamik, özgün ve anlaşılır metinler üretimine yardımcı olunan yazar adaylarının ürettiği metinlerden seçilenler, derneğin süreli yayınlarında yayımlanacak.???????