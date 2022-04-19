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Yazar Şemseddin Bektaşoğlu, Bağcılar'da eğitimin önemini anlattı

AA - İrem Demir - Güncel
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Yazar Şemseddin Bektaşoğlu, Bağcılar'da eğitimin önemini anlattı

Yazar Şemseddin Bektaşoğlu, eğitimin sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer olmadığını, ihtiyaç olan her yaşta eğitim almak gerektiğini ifade etti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Yazar Şemseddin Bektaşoğlu, eğitimin sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer olmadığını, ihtiyaç olan her yaşta eğitim almak gerektiğini ifade etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı kültür etkinliğinin konuğu, yazar Şemseddin Bektaşoğlu oldu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Bektaşoğlu, ramazandan önceki ve şimdiki hallerin mukayese edildiği günler yaşandığını belirterek, "En mühimi son gün iftardan yarım saat öncesine bakalım. Ramazan-ı şerif gittiği için üzülüyor muyuz? Üzülüyorsak. dosttan ayrılma hüznünü yaşıyorsak ramazan bizi inşa etmiştir demektir." ifadesini kullandı.

Yaşın kaç olduğuna bakılmaksızın öğrenme gayreti içinde olmak gerektiğini vurgulayan Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatımızda erken geç demedik. Öğrendikçe hakikatin peşine düştük. Yaş geldi geçti dememek lazım. Peygamber Efendimize risalet gönderildiğinde 40 yaşındaydı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer geç mi dedi? O yüzden eğitim sadece 7-24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer değil. İhtiyacı olan her yaşta eğitim almalı. Beşikten mezara kadar ilim bırakılmamalı. İhmal etmemeli."

AA / İrem Demir - Güncel

Bağcılar, Ramazan, Güncel, Haberler

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