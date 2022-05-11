Yazar Mete Yarar, KİTAPFEST'te söyleşiye katıldı

Güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) bünyesindeki KİTAPFEST'te " Ukrayna'dan Çıkarılacak Dersler" söyleşisine katıldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, söyleşide konuşan Yarar, Rusya- Ukrayna savaşının maalesef bitecek gibi durmadığına dikkati çekti.

Bölgesel başlayıp küresele doğru gidebilecek büyük çaptaki bu çatışmayı 2025 yılına kadar dünyada yaşayabileceklerini düşündüğünü ifade eden Yarar, "Aslında Rusya ile Batı bloğunun bir devrim yaşayacağı, arkasından bu gerilimin farklı versiyonunun Çin'de yaşanacağını hepimiz biliyoruz. Bu savaş belki konvansiyonel olarak bitebilir ancak bu savaşın hibrit bölümlerini yani ekonomik ambargoları, enerji savaşlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarar, Rusya- Ukrayna savaşını 21 yıl süren Vietnam savaşına benzettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatırlayın ABD Vietnam'a müdahale ettiğinde Vietnam'daki kuvvetlerin arkasında Rusya ve Çin vardı. Bugün ise Vietnam savaşının başka bir versiyonunu Ukrayna savaşında Rusların karşısında bu sefer Batı cephesi ve NATO'nun olduğu bir savaşı görüyoruz. Bu savaşta Rusya kendisini haklı çıkarabilecek bir konumda değil. Hiçbir ülke başka bir ülkenin toprağına terör hariç müdahale edemez. Bugün yaşanan sürecin içerisinde Rusya'nın kendisini haklı çıkarabilecek herhangi bir konumu yok. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu savaşın sonuçları budur demek için çok erken. Zaman bize yaklaşık birkaç yıl sonra bir veri verme ve bu verinin sonuçlarını hep beraber görme imkanını verecek."

Bir ülkenin konvansiyonel bir savaşı sürdürebilme süresinin 6 ay olduğuna dikkati çeken Yarar, "6 aydan fazla bir ülke ne askeri ne ekonomik ne de siyasi anlamda bir savaşı sürdüremez ve finanse edemez. 2008 krizinin sebebi de Irak ve Afganistan savaşının maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolara çıkmasıydı. Bu savaşın Rusya için öngörülen maliyeti 2 milyon dolar olacak. Hemen biterse 1 milyon dolara, uzun süre bitmezse yaklaşık 3-4 trilyona mal olacak." ifadelerini kullandı.

Soruları da cevaplayan Yarar, imza gününde kitapseverlerle bir araya geldi.